Один из лидеров Франции может не сыграть с Украиной, – RMC Sport

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле может пропустить матч против Украины в первом туре квалификации чемпионата мира 2026.

28-летний игрок отсутствовал на тренировке национальной команды во вторник. Футболист ПСЖ испытывает дискомфорт в левом сухожилии, поэтому продолжает восстанавливаться от повреждения. Усман выступает в составе сборной с 2016-го (56 матчей, 7 голов, 3 ассиста).

В прошлом сезоне Дембеле установил свой рекорд результативности на клубном уровне. Он забил 34 мяча и отдал 14 передач в 52 поединках во всех соревнованиях.

www.ua-football.com