Тэйлор Фритц – о поражении от Джоковича на US Open: “Многое из моего арсенала, многие мои агрессивные удары просто подводили меня”

Американский теннисист Тэйлор Фритц ответил на вопросы журналистов после поражения от Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата США



Тэйлор Фритц проиграл в четырех сетах и это уже его 11-е поражение в 11-м очном поединке против Новака Джоковича.

– Тэйлор, как вы считаете вы сыграли в этом матче?

– В третьем сете я подавал намного лучше, чем в первом и втором. Честно говоря, первые три сета были не очень. Я думаю, что уровень в четвертой партии был, наверное, лучшим. Джокович также сыграл намного лучше в четвертом сете. На самом деле, единственное отличие в третьем сете от первых двух было в том, что я просто хорошо подавал и реализовал брейкпоинт. В этом и была большая разница. Обычно это все, что мне нужно сделать, чтобы выиграть сет: реализовать брейк-поинт и хорошо подавать.

– Так что происходило на этих первых 10 или около того брейкпоинтов? И вызвало ли это разочарование?

– Тот факт, что их было 10, это на самом деле звучит лучше для меня. Потому что это не учитывает сколько раз было 0-15, 0-30… То есть, как по мне, то шансов у меня было гораздо больше, чем говорит эта статистика. На 5-6 брейк-поинтах он отыграл достаточно хорошо, на остальных я просто провел плохой розыгрыш или был слишком консервативным, или нажал не в то время. Это было плохое принятие решений и в целом я играл не так хорошо, как хотел. Это немного трудно в этих ситуациях под давлением. Вроде бы я знаю, что хочу сделать, но это не работает.

– Тэйлор, учитывая то, что вы только что сказали, насколько близко вы чувствуете себя к тому, чтобы совершить прорыв и наконец победить Джоковича?

– Дело в том, что его уровень был намного выше в четвертом сете, так же, как и мой. По моему мнению, это был единственный сет, в котором мы оба продемонстрировали достаточно хороший теннис и стабильно играли с задней линии, оба сократили количество ошибок. До этого он делал намного больше ошибок, чем обычно. В первых двух сетах он дал мне гораздо больше шансов, которые я не использовал… Если смотреть реалистично, то я не могу позволить себе проигрывать 0-2 после двух сетов. Мне нужно играть лучше. Меня разочаровывает то, что мне и не нужно было играть намного лучше, потому что шансы у меня действительно были и при этом равны. Но мне действительно нужно было немного лучше подавать в первых двух сетах. Я делал это довольно плохо. А в итоге это одна из тех вещей, которая делает великих игроков великими, что они выигрывают важные очки. Это то, о чем я думал перед матчем. Что мне нужно будет вырвать у него эти важные очки, потому что он не собирается отдавать их просто так. Это именно то, что произошло. Многое из моего арсенала, многие мои агрессивные удары просто подводили меня. Я чувствовал, что мне трудно взять и выиграть у этого эти очки.

– Многие говорят, что задача пройти вас, а затем Алькараса, а затем Синнера, кажется невозможной для Джоковича. Что вы думаете о Новаке после того, как сыграли с ним сегодня?

– Трудно сказать, потому что, как я уже сказал, его уровень значительно повысился в четвертом сете. Он подавал лучше, делал намного меньше ошибок. Первые три сета никто из нас не показывал свой лучший теннис. И я думаю, что это просто зависит от того, сколько сил это забрало у него. Я действительно не могу говорить за него. Я могу сказать за себя. Когда я увидел жеребьевку, то подумал, что могу сделать самую крутую вещь в мире. Я потенциально мог попытаться пройти Новака, Карлоса, Янника. Я подумал, что это же вроде как круто. Мне нравятся вызовы. Поэтому я уверен, что учитывая то, насколько он любит соревноваться, Новак очень рад этому вызову.



