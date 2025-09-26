Пекин. Коболли в двух сетах победил Рублева, Де Минор, Меншик и Зверев прошли во второй круг

Результаты второго игрового дня на турнире ATP 500 в Китае



Пекин, Китай • 24-30 сентября • хард • $4,194,080

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Алекс де Минор (Австралия, 3) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) 6:4, 6:0

Артур Риндеркнех (Франция, LL) – Давид Гоффен (Бельгия, Q) 6:4, 3:6, 6:4

Артур Казо (Франция) – Шан Цзюнчень (Китай, WC) 0:6, 7:6(5), 7:5

Якуб Меншик (Чехия, 7) – Миомир Кецманович (Сербия) 7:5, 6:4

Флавио Коболли (Италия) – Андрей Рублев (-, 6) 7:6(3), 6:3

Лернер Тьен (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина) 4:6, 6:3, 6:4

Адриан Маннарино (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан) 6:3, 6:2

Лоренцо Музетти (Италия, 4) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 7:6(3), 6:7(4), 6:4

Даниил Медведев (-, 8) – Кэмерон Норри (Великобритания) 6:3, 6:4

Корентен Муте (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:4, 7:5

Александр Зверев (Германия, 2) – Лоренцо Сонего (Италия) 6:4, 6:3

• Флавио Коболли второй раз в сезоне сыграл против Андрея Рублева и второй раз его победил. Итальянец проиграл два гейма на своей подаче и сделал три брейка в ответ. Коболли пятый раз в этом году победил соперника из топ-20 и во втором круге сыграет против американца Лернера Тьена.

btu.org.ua