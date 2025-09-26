Мик Шумахер впервые примет участие в тестах IndyCar

Команда Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), выступающая в американской серии IndyCar, объявила сегодня, что Мик Шумахер будет пилотировать её машину на тестах, которые пройдут 13 октября на автодроме в Индианаполисе.

Речь идёт о трассе дорожного типа, на которой в своё время, с 2000-го по 2007 гг. проходил Гран При США, и в пяти случаях его выиграл Михаэль Шумахер, отец Мика. Впрочем, с победой в гонке 2005 года была отдельная история, но сейчас не об этом.

«Я с большим нетерпением жду моих первых тестов в IndyCar, – прокомментировал Мик. – Я благодарен команде RLL за то, что предоставила эту возможность. Мне впервые предстоит пилотировать такую машину на автодроме в Индианаполисе, на трассе со столь богатой историей, где в прошлом выступал и мой отец.

Мне очень любопытно разобраться в особенностях этой машины, понять её характеристики, ведь она отличается от привычной для меня гоночной техники, хотя и похожа на неё. Мне по-прежнему интересно получать опыт в самых разных областях мира автоспорта.

Здорово, что я смогу познакомиться с такой машиной, почувствовать, насколько сложно её пилотировать, ведь я много слышал о том, что это довольно тяжело физически. Не секрет, что я большой поклонник гонок на одноместных машинах, и мои первые тесты в IndyCar станут очень ценным опытом».

В последние два года Мик выступает за рулём гиперкара A424 в чемпионате мира по гонкам на выносливость за команду Alpine и четыре раза поднимался на подиум. В предстоящий уик-энд он вместе с напарниками по экипажу №36 будет участвовать в «6 часах Фудзи».

На октябрьских тестах в Индианаполисе ему предстоит познакомиться с машиной Dallara IR-12 c гибридной силовой установкой Honda, в основе которой 2,2-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Как сообщает официальный сайт IndyCar, не исключено, что это делается с прицелом на возможный переход Шумахера в американскую серию в будущем.

Новый сезон в IndyCar стартует 1 марта 2026 года с этапа в Сент-Питерсберге.

Источник