В Red Bull Racing намекнули на боевую раскраску RB21

Ровно через неделю, 18 февраля, в лондонском спортивно-концертном комплексе The O2 Arena пройдёт яркая и масштабная презентация с участием всех команд Формулы 1.

Подобное шоу устраивается впервые, хотя новых машин мы там не увидим, лишь шоу-кары, но примерно в том оформлении, в каком они выйдут на старт сезона в Австралии.

Но сегодня в Red Bull Racing решили немного подогреть интерес публики и опубликовали первый тизер, посвящённый предстоящему событию. Ничего конкретного на нём разглядеть не удастся, однако даже он вызвал любопытные комментарии.

Вот, например, что пишет RacingNews365: «В Red Bull дразнят особой версией раскраски после просьбы Макса Ферстаппена внести изменения в цветовую гамму».

Голландское издание ссылается на следующие слова четырёхкратного чемпиона мира: «Надеюсь, что раскраска будет несколько иной, ведь у нас было так много машин, выкрашенных матовой синей краской, и было бы здорово добавить немного остроты».

Журналисты RacingNews365 разглядели, что цветовая гамма должна быть похожей на сочетание цветов, которое использовалось для оформления машин AlphaTauri в период с 2020-го по 2023 гг.

В какой мере они окажутся правы, увидим через неделю. А реальную машину 2025 года Red Bull Racing впервые представит в день первичной обкатки RB21, которая пройдёт перед началом предсезонных тестов, а они стартуют в Бахрейне 26 февраля.

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