Мик Шумахер об отличиях Ле-Мана от Формулы 1

В этот уик-энд Мик Шумахер впервые выступит в «24-х часах Ле-Мана» в составе экипажа Alpine. Перед стартом он рассказал о первых впечатлениях…

Мик Шумахер: «Концепция немного отличается. «24 часа Ле-Мана» – это разовая гонка к которой долго готовятся. Все предшествующие гонки на выносливость – это скорее разминка.

Но это действительно яркое событие. Я впервые буду выступать на кольце Сартэ и с нетерпением этого жду. Здесь множество болельщиков, все вокруг увлечены гонками, и это очень приятно.

Лично я очень рад возможности участвовать в гонке, понять, каково это, 24 часа быть на грани. Так долго я ещё не гонялся!

Управление машиной совсем другое, чем в Формуле 1, но я уверен, что когда вновь сяду за руль Mercedes на тестах, то адаптируюсь очень быстро».

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