«Процесс ветирования все еще продолжается». МОК еще не готов объявить о допуске российских теннисистов к Олимпиаде

Глава ФТР и член МОК Шамиль Тарпищев заявил, что ITF допустила всех российских теннисистов к Олимпийским Играм.

Ряд росСМИ со ссылкой на главу ФТР и члена МОК Шамиля Тарпищева опубликовал сообщение о том, что ITF допустила всех российских теннисистов на Олимпиаду в Париже.

«Пришел ответ от ITF, все наши теннисисты допущены к Олимпиаде, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19 числа мы пришлем окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что все зависит только от наших спортсменов, никаких нареканий к нам нет», — заявил Тарпищев.

Впрочем, еще в марте ITF сообщила, что она позволит теннисистам из россии и беларуси соревноваться на Олимпиаде в Париже даже несмотря на невыполнение требований квалификации ITF (одно из которых, например, необходимое количество выступлений за сборную в командных турнирах ITF).

Функцию же проверки требований к нейтральным атлетам на себя взял МОК, а именно созданная ими Индивидуальная комиссия по проверке соответствия нейтральных спортсменов. Эта же комиссия будет изучать потенциальные факты поддержки войны россиянами и белорусами.

Украинский медийный проект The Watchers сегодня спросил у Международного олимпийского комитета относительно публикаций в росСМИ. Официальный представитель МОК Марк Адамс ответил, что процесс проверки и принятия решения еще не завершен.

«Я думаю, объявление будет очень скоро, в ближайшие дни мы ожидаем объявления [результатов]. Сам процесс ветирования все еще продолжается», — сказал Адамс.

ITF ранее опубликовала информацию, что стартовые списки участников теннисного олимпийского турнира будут известны 4 июля. Соревнования на кортах Ролан Гаррос стартуют 27 июля.

btu.org.ua