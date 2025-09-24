Виктория Мбоко: “Выиграть турнир серии Grand Slam или стать первой ракеткой мира было бы огромным благословением для меня”

19-летняя канадская теннисистка стала героиней нового номера журнала Rolling Stone Africa



Сезон-2025 стал прорывным для Виктории Мбоко. В ее активе уже 53 победы на соревнованиях разного уровня, включая дебютный титул на турнире WTA 1000 в Монреале, где она одолела четырех чемпионок Grand Slam. Этот успех сделал ее второй обладательницей wild card, которая выиграла турнир такой категории, и самой молодой канадкой в Открытой эре, завоевавшей титул на домашнем турнире.

В интервью для нового номера Rolling Stone Africa 19-летняя Мбоко рассказала о своих амбициях и мечтах.

“Выиграть турнир серии Grand Slam или стать первой ракеткой мира было бы огромным благословением для меня. Я знаю, что для этого есть определенный процесс и путь, и никогда не знаешь, насколько рано может появиться шанс. Каждый день я сосредотачиваюсь на улучшении себя – как на корте, так и вне его. В конце концов, я думаю, что важно мечтать о большом”, – сказала канадка.

Теннисистка призналась, что только со временем осознала масштаб своего триумфа в Монреале.

“В течение турнира я не воспринимала это как что-то необычное, это казалось просто еще одним соревнованием. Но оглядываясь назад, я понимаю, насколько это было невероятно. Завоевание этого трофея дало мне огромную уверенность в себе. Я никогда не представляла, что завоюю такой титул так рано, и он имел для меня огромное значение. Для меня это стало символом всей упорной работы, всего, что происходило за кулисами, чтобы привести меня именно к этому моменту. Слов не хватит, чтобы описать ощущения, но это точно мотивирует меня идти дальше и стремиться к большему”.

В разговоре Виктория также упомянула о своих корнях и о том, какое влияние они на нее оказывают.

“Я хочу внести значимый вклад в теннис. Было бы чрезвычайно важно и трогательно знать, что моя история или мое происхождение могут как-то изменить этот спорт. Я хочу вдохновлять следующее поколение теннисистов, в Канаде или даже в Африке, и быть примером для девушек и детей, которые, возможно, не верят в свои шансы. Если я смогу оказать такое влияние на других, это будет то наследие, которое я хотела бы оставить”.













