Создан новый турнир для хоккейных сборных. Украину пригласили

По информации Суспильне Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF) скоро официально объявит о создании нового турнира для хоккейных сборных – Европейский кубок наций.

Весной IIHF подтвердила создание турнира, но никаких подробностей не было.

Суспильне сообщает, что новый турнир пройдет в четыре окна (ноябрь, декабрь, февраль, апрель) и заменит национальным командам товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату мира.

Всего сыграют 18 команд, а приглашение получила и сборная Украины. В разных окнах команда Дмитрия Христича сыграет с разными сборными – в зависимости от рейтинга IIHF.

Украина уже знает своих соперников, но больше подробностей будет после официального объявления Международной федерации хоккея.

Ноябрь 2025 года

Группа 4: Румыния, Украина, Литва

Декабрь 2025 года

Группа 3: Румыния, Украина, Литва, Испания

Февраль 2026 года

Группа 2: Словения, Великобритания, Польша, Украина

В апреле Украина провела контрольные матчи перед стартом ЧМ в Дивизионе 1A. Соперниками будут Италия и еще одна команда, которая определится позже.

