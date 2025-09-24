Connect with us
Хоккей

Создан новый турнир для хоккейных сборных. Украину пригласили

Создан новый турнир для хоккейных сборных. Украину пригласили

ФХУ

По информации Суспильне Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF) скоро официально объявит о создании нового турнира для хоккейных сборных – Европейский кубок наций.

Весной IIHF подтвердила создание турнира, но никаких подробностей не было.

Суспильне сообщает, что новый турнир пройдет в четыре окна (ноябрь, декабрь, февраль, апрель) и заменит национальным командам товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату мира.

Всего сыграют 18 команд, а приглашение получила и сборная Украины. В разных окнах команда Дмитрия Христича сыграет с разными сборными – в зависимости от рейтинга IIHF.

Украина уже знает своих соперников, но больше подробностей будет после официального объявления Международной федерации хоккея.

Ноябрь 2025 года

Группа 4: Румыния, Украина, Литва

Декабрь 2025 года

Группа 3: Румыния, Украина, Литва, Испания

Февраль 2026 года

Группа 2: Словения, Великобритания, Польша, Украина

В апреле Украина провела контрольные матчи перед стартом ЧМ в Дивизионе 1A. Соперниками будут Италия и еще одна команда, которая определится позже.

sport.ua

Related Topics
Comments
More in Хоккей
aquapolis