Создан новый турнир для хоккейных сборных. Украину пригласили

По информации Суспильне Спорт, Международная федерация хоккея (IIHF) скоро официально объявит о создании нового турнира для хоккейных сборных – Европейский кубок наций.
Весной IIHF подтвердила создание турнира, но никаких подробностей не было.
Суспильне сообщает, что новый турнир пройдет в четыре окна (ноябрь, декабрь, февраль, апрель) и заменит национальным командам товарищеские матчи в рамках подготовки к чемпионату мира.
Всего сыграют 18 команд, а приглашение получила и сборная Украины. В разных окнах команда Дмитрия Христича сыграет с разными сборными – в зависимости от рейтинга IIHF.
Украина уже знает своих соперников, но больше подробностей будет после официального объявления Международной федерации хоккея.
Ноябрь 2025 года
Группа 4: Румыния, Украина, Литва
Декабрь 2025 года
Группа 3: Румыния, Украина, Литва, Испания
Февраль 2026 года
Группа 2: Словения, Великобритания, Польша, Украина
В апреле Украина провела контрольные матчи перед стартом ЧМ в Дивизионе 1A. Соперниками будут Италия и еще одна команда, которая определится позже.