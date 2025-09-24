Сергей Ребров, главный тренер национальной сборной Украины, стал фигурантом горячих обсуждений в последние недели. Греческая пресса активно “сватала” его в «Панатинаикос», а инсайдеры утверждают, что Ребров уже дал согласие на этот трансфер. Но как на это реагирует УАФ? Глава ассоциации Андрей Шевченко настроен жестко — сборной Украины будет руководить только Ребров, утверждая, что тренер способен привести команду на чемпионат мира 2026 года. Однако многие болельщики и эксперты сомневаются, что это возможно. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Ситуация в отборе на ЧМ-2026

На данный момент после двух туров квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная Украины имеет лишь одно очко. В дебютном матче против Франции подопечные Реброва были разгромлены, а в следующем поединке против Азербайджана сыграли вничью. Эти результаты подрывают доверие к тренеру, который не может найти решение в сложной кадровой ситуации, особенно в условиях множества травм.

Ребров, несмотря на критику, продолжает уверять, что вся команда работает на максимуме и что впереди еще много матчей. Однако не все так оптимистичны: бывшие игроки и тренеры, а также эксперты, считают, что с таким подходом к игре и стратегией Реброва сборная не пройдет отбор.

Когда и почему стоит уйти?

После неудачного выступления на Евро-2024, где Украина заняла последнее место в самой слабой группе, Реброву было бы разумно подать в отставку. Однако он не пошел на этот шаг, несмотря на очевидные проблемы с командой и тренерской работой. Похоже, тренер не готов уйти по собственному желанию, что вызывает дополнительные вопросы о его решимости и профессионализме.

Вместо того чтобы выйти с гордостью и признать свою ошибку, Ребров продолжает занимать кресло тренера, несмотря на очевидные неудачи. Вся ситуация выглядит так, будто он боится принять ответственность за свои ошибки и делает все возможное, чтобы сохранить свою должность, несмотря на результаты.

Проблемы с Лигой наций

Лига наций — это еще одна тема, по которой Ребров столкнулся с критикой. После неудачного выступления в этом турнире, он продолжал утверждать, что это всего лишь подготовка к большому чемпионату. Однако критики считают, что на этом турнире уже невозможно было рассчитывать на успех, и его значимость сильно преувеличена.

Ребров не сумел справиться с задачей на Лиге наций, что подтверждается его заявлениями, что команда не сыграла по-настоящему. Важно отметить, что тренер, как никто другой, должен отвечать за результаты, а не оправдываться и ссылаться на малозначительные турниры.

Почему тренеру стоит уйти?

Ребров утратил доверие и у болельщиков, и у экспертов. Его попытки оправдаться после каждого поражения уже не воспринимаются всерьез. После всех этих неудач уже вряд ли можно ожидать прорыва от тренера. Ожидаемый прогресс не состоялся, а его подходы и тактика, похоже, устарели.

На мой взгляд, решение об отставке должно быть принято как можно скорее, чтобы не тянуть за собой еще больше разочарований. На текущий момент Ребров уже не способен вывести команду на новый уровень. Даже в случае выхода на чемпионат мира, его тренерский авторитет уже сильно подорван.

