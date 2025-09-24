Астон Вилла объявила об изменениях в руководстве клуба

"Астон Вилла" официально объявила об изменениях в руководстве клуба.

На сайте бирмингемских "львов" сообщается, что 57-летний Рамон Родригес Вердехо, известный как Мончи, покинул пост спортивного директора после более двух проведенных лет в этой команде.

Также отмечается, что Мончи продолжит выполнять консультативную функцию в V Sports, холдинговой компании, владеющей "Астон Виллой" и рядом других зарубежных клубов. Вместо него на эту должность официально пришел Роберто Олабе, который ранее занимал аналогичную роль в "Реал Сосьедаде" в период с 2002 по 2005 годы, а также с 2016 по 2025 год.

Напомним, что "Астон Вилла" с 3 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ после пяти сыгранных туров.

