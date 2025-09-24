В карде шоу Джейк Пол – Дэвис состоится сразу четыре титульных поединка

Джейк Пол – Джервонта Дэвис

В ночь на 15 ноября на арене «Kaseya Center» в американском Майами состоится один из самых интересных вечеров бокса в 2025 году, где зрители и фанаты увидят сразу четыре титульных поединка.

Главным событием шоу станет выставочный бой в договорном весе (до 88,5 кг) – в ринге встретятся непобежденный американец, чемпион мира в легком дивизионе Джервонта Дэвис (30–0–1, 28 КО) и его соотечественник, блогер и шоумен Джейк Пол (12–1, 7 КО).

Накануне организатор этого ивента, промоутерская компания Most Valuable Promotions, анонсировала несколько противостояний, который состоятся в карде шоу Дэвис – Пол:

чемпионка мира в полулегком весе по версиям WBO, WBA и IBF Алисия Баумгарднер (16–1, 7 КО) из США встретится с представительницей Канады Лейлой Бодэн (13–1, 2 КО).

обладатель титула WBA в суперлегком весе, американец Гэри Антуанн Рассел (18–1, 7 КО) выйдет на ринг против японского претендента Энди Хираоки (24–0, 19 КО)

абсолютная чемпионка мира во втором легчайшем весе, англичанка Элли Скотни (11–0) проведет бой с мексиканкой Майели Флорес (13–1–1, 4 КО).

обладательница пояса WBC в минимальном весе Йокаста Валле (33–3, 10 КО) из Коста-Рики сразится в поединке с Йадире Бутильос (11–1, 2 КО)

sport.ua