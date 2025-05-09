Тренер Фьюри: «Этот боксер победит Усика, это самый большой вызов»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Тренер Энди Ли, который работает с известным боксерами Тайсоном Фьюри и Джозефом Паркером, назвал бойца, который сможет победить Александра Усика.

«Я думаю, что Джозеф Паркер сможет победить Александра Усика. И на это есть веские причины. Джозефу просто нужен шанс, для того, чтобы доказать это. Паркер заслужил этот бой, это однозначно. Паркер для Усика является самым большим вызовом», – сказал Ли.

Ранее бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа назвал следующего соперника для победителя реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

sport.ua