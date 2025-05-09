Серхио Перес ведёт переговоры с Alpine

Серхио Перес, прекративший сотрудничество с Red Bull Racing в прошлом году, продолжает искать вариант возвращения в Формулу 1 в 2026-м.

Мексиканский гонщик ведёт переговоры с новой командой Cadillac, которая дебютирует в чемпионате в новом сезоне. Считается, что все договорённости между сторонами уже достигнуты, и последнее слово остаётся за Пересом. Судя по всему, Серхио не слишком уверен в перспективах команды в краткосрочном периоде, поэтому не спешит подписывать контракт и ищет другие варианты.

Как пишет The Race, на прошедшем Гран При Майами менеджеры Переса провели переговоры с Флавио Бриаторе на предмет возможного сотрудничества с Alpine в следующем сезоне. Издание утверждает, что на данный момент Серхио не является главным претендентом на место напарника Пьера Гасли, но команда готова рассматривать его наравне с другими кандидатами – Франко Колапинто и Полом Ароном.

Действующие договорённости с Колапинто подразумевают, что он проведёт за рулём Alpine как минимум следующие пять этапов, а перед Сильверстоуном будут приняты дальнейшие решения. Предполагается, что до конца года команда даст возможность провести несколько гонок и Полу Арону, и уже после примет решение о составе на 2026 год.

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