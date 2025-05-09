NAHL. Команда Коневича завершила серию плей-офф

Никита Коневич

«Корпус Кристи Айсрейс», за который выступает украинский защитник Никита Коневич, проиграл финал плей-офф Южного дивизиона и выбыл из борьбы за главный приз North American Hockey League (Северная американская лига). В игре №3 полуфинального раунда команда украинца дома потерпела поражение от «Лон Стар Бремес» со счетом 0:5 и проиграла серию до трех побед: 0–3.

Всего в плей-офф 18-летний Коневич набрал 3 (0+3) очка в восьми матчах. В регулярном чемпионате NAHL уроженец Калуша записал в актив 15 (3+12) баллов в 43 играх.

sport.ua