Молодой украинец хочет попасть на драфт НХЛ. Уже начал готовиться

ФХУ

17-летний украинский защитник Николай Косарев новый сезон проведет в одной из топовых юношеских хоккейных лиг Канады – Западной юниорской хоккейной лиге.

Игрок надеется, что это поможет ему подготовиться к возможному выходу на драфт НХЛ.

«Это топовая юниорская лига, и я очень рад в ней выступать. Плюс здесь формируется очень классная перспектива развивать свои качества игрока и через год получить шанс попасть на драфт НХЛ».

«Очень хотелось бы в будущем заиграть в сильнейшей лиге мира», – сказал Косарев.

Николай КОСАРЕВ: «Контракт на 18 страниц и шанс попасть на драфт НХЛ»

sport.ua