Джэк Дрэйпер: “Итоговый турнир – это точно то, на что я нацелен в этом сезоне”

О восстановлении после травмы

“Я узнал, что у меня травма левой руки, с которой пришлось играть некоторое время. Врачи и моя команда посоветовали мне сделать паузу. Несколько дней я просто отдохнул, отключился от тенниса, а затем с новой мотивацией начал серьезную физическую подготовку, чтобы прибавить в силе.

Я постепенно возвращался к теннису, чтобы не перегружать руку, и эти недели были очень продуктивными. Конечно, было обидно пропустить “Мастерсы” в Торонто и Цинциннати, но я думаю, что это время позволило мне переосмыслить некоторые вещи и улучшить свою игру.

Сейчас я с нетерпением жду US Open, чувствую себя прекрасно и лично, и в теннисном плане. Чувствую себя свежим, мотивированным и уже не могу дождаться возвращения на корт”.

О своих воспоминаниях о US Open, где в прошлом году дошел до полуфинала

“Прошлогодний US Open был невероятным – я вспоминаю его с очень положительными эмоциями. Он дал мне огромную уверенность и стал толчком для оставшейся части сезона, а также для начала этого года.

Пять матчей против лучших игроков мира на самых больших кортах добавили мне веры в себя. Это был особенный момент в моей карьере и, возможно, один из самых важных.

Для меня атмосфера на US Open – лучшая. Я люблю динамику толпы, шум, энергию. Это живая, энергичная среда, и она точно выводит меня на максимум”.

О соперничестве с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером

“Янник и Карлос – лучшие игроки мира сейчас. Они играют в теннис, который очень интересно смотреть – он просто захватывает. В их теннисе нет слабых мест, настолько они стабильны и мощны. Ментально они уже очень опытны на больших аренах, и оба являются полноценными завершенными игроками. При этом они еще могут стать лучше, так что находиться рядом с ними – это очень увлекательно.

Они указывают путь, но есть и такие игроки, как я, которые жаждут выйти за пределы своих возможностей и сделают все, чтобы достичь того уровня, на котором они играют. Я с нетерпением жду много новых матчей против них”.

О борьбе за место на итоговом турнире в Турине

“ATP Finals – это точно то, на что я нацелен. В начале года это была одна из моих целей, потому что если ты туда попадаешь, значит, имел очень стабильный сезон, и это было для меня самой важной задачей на этот год.

Да, у меня была травма и я пропустил несколько турниров, но, как всегда, я сделаю все от меня зависящее. Моя подготовка была великолепной, я продолжаю прогрессировать, и если я попаду – это будет прекрасно, а если нет, жизнь продолжается, и я продолжу стремиться к большему”.



