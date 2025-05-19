Рейтинг ATP. Сачко остается первой ракеткой Украины, Урсу, Крутых и Джавакян улучшили свои позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Виталий Сачко на этой неделе остается первой ракеткой Украины, занимая 235-е место (+10). Александр Овчаренко сохранил за собой 355-е место, а Вадим Урсу, поднялся на 449-е место (+9) в мировой классификации.

В топ-500 рейтинга АТР входят еще два представителя Украины: Алексей Крутых – 450-е место (+9) и Юрий Джавакян – 484-е место (+8).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 101-е место (+12). Виталий Сачко занимает 142-е место (-3) в парном рейтинге АТР, а Владислав Орлов – 302-е место (+2).

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> РЕЙТИНГ ATP на 19 мая 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 19 мая 2025 года | парный разряд

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