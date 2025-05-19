Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Востока и Запада

В плей-офф НХЛ завершился второй раунд, а в финалы конференций вышли четыре команды.
На Востоке в финале сыграют Каролина и Флорида. Действующий чемпион Флорида в семи матча прошел Торонто, а Ураганы в пяти встречах выбили Вашингтон.
А на Западе второй сезон кряду в финале сыграют Эдмонтон и Даллас. Ойлерз в пяти встречах прошли Вегас, а Далласу понадобилось шесть матчей для победы над Виннипегом.
В прошлом году Эдмонтон сумел обыграть Звезд и вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил Флориде.
Плей-офф НХЛ. Третий раунд
Финал Востока
Каролина – Флорида
Финал Запада
Даллас – Эдмонтон