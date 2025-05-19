Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Востока и Запада

Getty Images/Global Images Ukraine

В плей-офф НХЛ завершился второй раунд, а в финалы конференций вышли четыре команды.

На Востоке в финале сыграют Каролина и Флорида. Действующий чемпион Флорида в семи матча прошел Торонто, а Ураганы в пяти встречах выбили Вашингтон.

А на Западе второй сезон кряду в финале сыграют Эдмонтон и Даллас. Ойлерз в пяти встречах прошли Вегас, а Далласу понадобилось шесть матчей для победы над Виннипегом.

В прошлом году Эдмонтон сумел обыграть Звезд и вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил Флориде.

Плей-офф НХЛ. Третий раунд

Финал Востока

Каролина – Флорида

Финал Запада

Даллас – Эдмонтон

sport.ua