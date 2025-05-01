Игроки сборной Украины: «В таблицу ЧМ не смотрим. У нас впереди Польша»

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Форварды сборной Украины по хоккею Алексей Ворона и Виктор Захаров прокомментировали победу над Румынией в матче чемпионата мира в Дивизионе 1A.

В четверг команда сыграет против Польши в четвертом матче на турнире.

«Нам помогает, что мы играем как одна команда, как один механизм. Это помогает нам набирать очки, но в таблицу не смотрим. После последнего матча увидим, куда мы выходим или куда мы падаем».

«Пока на таблицу не обращаем внимания», – сказал Ворона.

Согласен с партнером и Захаров.

«Приятно побеждать, особенно приятно выигрывать при заполненной арене. Было не так уж просто, несмотря на 4:0. В четверг играем с Польшей, и в этом дивизионе нет ни одного соперника, где легче или сложнее».

«Матч днем, так что нужно сейчас успеть отдохнуть. В таблицу не смотрим, а думаем про матч с Польшей», – сказал Захаров.

sport.ua