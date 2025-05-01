Арина Соболенко – о скандальной ситуации в матче с Мартой Костюк: “Я знала, что если продолжу, то точно сделаю двойную, а мне этого не хотелось”

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Мадриде



О матче против Марты Костюк

“Это действительно была настоящая битва. Условия были очень сложными. В какой-то момент мне казалось, что это просто абсурд – я вообще не могла контролировать мяч. Это уже было не про теннис и всё сводилось к тому, как ты умеешь справляться с эмоциями и оставаться сфокусированной.

Я всё время говорила себе: «Продолжай бороться. Просто пытайся перебросить мяч на ту сторону, а там уже посмотрим, что будет». Я безумно горжусь тем, как мне удалось справиться с собой в таких условиях и всё-таки победить”.

О том, что решила остановить игру на тай-брейке второго сета

“Боже мой… подавать под дождём было невозможно. Я попробовала выполнить первую подачу, но поняла, что не могу продолжать – вода заливала глаза. Это было невозможно. Я знала, что если продолжу, то точно сделаю двойную ошибку, а мне этого не хотелось. Так что я решила, что играть дальше нельзя. И рада, что сделала это”.

Напомним, что Арина Соболенко подавала на тай-брейке второго сета при счете 4-5 и после того, как не попала первую подачу, решила взять паузу, сославшись на дождь. Судья на вышке попробовала убедить Соболенко, что игру можно продолжить и та даже вернулась на линию подачи, но подбросив мяч, подавать не стала, а просто демонстративно пошла и села на лавочку.

Судья остановила поединок, чтобы на стадионе закрыли крышу и объявила, что после паузы Соболенко выйдет подавать первым мячом. Естественно, это вызвало возражения со стороны Марты Костюк, которая пыталась доказать судье, что эту паузу взяла сама Соболенко и она не была вынужденной. Тем не менее, решение судьи осталось в силе – крышу закрыли, после чего Арина Соболенко вновь подавала первую подачу.









btu.org.ua