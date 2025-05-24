Ролан Гаррос. Свитолина победит Швёнтек в четвертьфинале, Чжэн выбьет Соболенко: разбор женской сетки турнира от BTU Predict

25 мая в Париже стартует второй в сезоне турнир Grand Slam – Открытый чемпионат Франции



Вашему вниманию разбор женской сетки соревнований, в которой сыграют пять представительниц Украины.

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1 четверть: [1] Арина Соболенко (-) – [8] Чжэн Циньвэнь (Китай)

[1] Арина Соболенко (-) – Камилла Рахимова (-)

[Q] Лукреция Стефанини (Италия) – Жиль Тайхманн (Швейцария)

Даниэль Коллинс (США) – [SR] Джоди Баррейдж (Великобритания)

Ольга Данилович (Сербия) – [27] Лейла Фернандес (Канада)

[22] Клара Таусон (Дания) – Магда Линнет (Польша)

Аранча Рус (Нидерланды) – Камилла Осорио (Колумбия)

Петра Квитова (Чехия, SR) – Виктория Голубич (Швейцария)

Нина Стоянович (Сербия, SR) – [16] Аманда Анисимова (США)

[11] Диана Шнайдер (-) – [Q] Анастасия Соболева (Украина)

Даяна Ястремская (Украина) – [WC] Дестани Аява (Австралия)

[Q] Лейре Ромеро Гормас (Испания) – [WC] Тианцоа Ракотоманга Раджаона (Франция)

Майяр Шериф (Египет) – [19] Людмила Самсонова (-)

[28] Пэйтон Стернс (США) – Ева Лис (Германия)

[Q] Виктория Мбоко (Канада) – Лулу Сунь (Новая Зеландия)

Александра Эала (Филиппины) – Эмилиана Аранго (Колумбия)

Анастасия Павлюченкова (-) – [8] Чжэн Циньвэнь (Китай)

Самые интересные матчи первого раунда:

Ольга Данилович (Сербия) – Лейла Фернандес (Канада)

Матч двух ярких левшей, обе довольно успешно выступали здесь в последние годы, Ольга по форме выглядит лучше, но Лейла может внезапно взрываться.

Майяр Шериф (Египет) – Людмила Самсонова (-)

Профильная египтянка в неплохой форме с двумя титулами на грунте (ITF W100 в Мадриде и WTA 125 в Парме) может уставшую россиянку после Страсбурга и зачехлить.

Ранний вылет сеяных:

Лейла Фернандес (здесь вышеупомянутый стартовый матч с Данилович и потенциальная Коллинс дальше)

Клара Таусон (Линетт или Осорио остановят датчанку)

Людмила Самсонова (пост-турнирный фактор, скажется финал в Страсбурге)

Темные лошадки:

Большая (выход в 1/4+) – Аманда Анисимова (Аманда имеет достаточно простые первые два раунду. Третий раунд также вполне удовлетворительный, и дальше со своей мощной и поглощающей игрой в очередной раз может стать проблемой для первой ракетки мира Соболенко)

Малая (выход в 3+ раунд) – Камилла Осорио (неплохая возможность для колумбийки показать свой лучший результат на РГ. В первом раунде неубедительная на данный момент Рус, дальше Линнет/Таусон с обеими конкурентно выглядела на харде, а на грунте вполне может и победить).

Украинки:

Даяна Ястремская – со стартовым раундом Даяне повезло, Аява оказалась в основной сетке благодаря австралийской квоте и приехала в Париж с самыми высокими намерениями: полакомиться вкусными местными круассанами. Не знаю насчет них, но хрустящим “багетиком” украинка угостить может. Дальше правда путь Даяны вероятно оборвется – “нейтральная” Диана Шнайдер, после спада, который длился с Австралии, снова поднабрала и выглядит, к сожалению, убедительно.

Анастасия Соболева – Анастасия уже совершила определенный подвиг преодолев квалификацию, где обыграла стремительно растущую местную теннисистку с ее публикой и серьезную на грунте британку. В основе жребий был безжалостным, но который дает возможность попробовать сыграть без лишнего давления, с имеющейся заряженностью в свой яркий агрессивный теннис и подарить еще один классный поединок).

Итог

На этот раз вряд ли можно забросить тезис о легкой сетке для Соболенко, как и для Чжэн на противоположной стороне (с какой-никакой по форме, но сильной и успешной в Париже Павлюченковой, и впоследствии Стернс и Шнайдер). Несмотря на это думаю, что очередная очная встреча Соболенко и Чжэн все же состоится, и рискну предположить, что китаянка снова победит, все же грунт позволяет ей получать ряд преимуществ в игре, например, большим временем на подготовку ударов и приема.



Вторая четверть: [4] Жасмин Паолини (Италия) – [5] Ига Швёнтек (Польша)

[4] Жасмин Паолини (Италия) – Юань Юэ (Китай)

Айла Томлянович (Австралия) – Майя Джойнт (Австралия)

[Q] Тамара Корпатч (Германия) – [SR] Сорана Кырстя (Румыния)

Анастасия Потапова (-) – [29] Линда Носкова (Чехия)

[18] Донна Векич (Хорватия) – Анна Блинкова (-)

Каролин Гарсия (Франция) – Бернарда Пера (США)

Лаура Зигемунд (Германия) – Анна Бондар (Венгрия)

Зейнеп Сёнмез (Турция) – [13] Элина Свитолина (Украина)

[12] Елена Рыбакина (Казахстан) – [Q] Хулия Риера (Аргентина)

[WC] Ива Йович (США) – Рената Сарасуа (Мексика)

Кэролайн Доулхайд (США) – Грит Миннен (Бельгия)

Полина Кудерметова (-) – [12] Елена Остапенко (Латвия)

[26] Марта Костюк (Украина) – [Q] Сара Бейлек (Чехия)

Жаклин Кристиан (Румыния) – Кимберли Бирелл (Австралия)

Эмма Радукану (Великобритания) – Ван Синьюй (Китай)

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Ига Швёнтек (Польша, 5)

Самые интересные матчи первого раунда:

Марта Костюк (Украина) – Сара Бейлек (Чехия)

Будущее грунтового тенниса, она же Сара способна заставить Марту выкладываться уже со старта, Бейлек показала какие-то невероятные показатели на своей второй подаче против Юлии Стародубцевой в финале квалификации, но с уровнем приема Марты Костюк подобного точно не ожидаю.

Анастасия Потапова – Линда Носкова

Сильная и равная пара двух атакующих теннисисток. Парижские условия немного склоняют к победе “нейтралки”.

Ранний вылет сеяных:

Линда Носкова (остальные сеяные вроде без существенного риска в стартовых раундах. Возможно под вопросом Донна Векич, выглядела неубедительно в последний матчах, но здесь на “мэйджоре” должна прибавить).

Темные лошадки:

Большая (1/4+) – Элина Свитолина (Элина с приемлемым жребием, и последние годы ей удавалось избегать неприятных апсетов на Grand Slam, которые случались с ней раньше. Предпосылки для продолжения этой тенденции хорошие, а в 1/8 – Паолини, которую удалось огорчить на АО. Здесь в Париже они имели совместную тренировку, сыгран сет, который забрала итальянка, но потенциальный официальный матч, есть надежда, что останется за украинкой. Игра Жасмин для Свитолиной кажется рабочей и при оптимальном состоянии можно проходить дальше).

Малая (выход в 3+ раунд) – Марта Костюк (третий раунд мастхэв, дальше Ига (вариант с супер провалом польки отброшу), и здесь очень непредсказуемо, конечно по этой грунтовой серии Марта выглядела ощутимо лучше Швёнтек и опираясь на это можно было отдать предпочтение Костюк, но у Иги остается возможность прибавить на своем самом успешном и важном турнире, и я думаю она ее использует и пройдет Марту в борьбе).

Итог:

Элина Свитолина выйдет в дебютный полуфинал в Париже победив Игу Швёнтек в четвертьфинале.



Третья четверть: [6] Мирра Андреева (-) – [3] Джессика Пегула (США)

[6] Мирра Андреева (-) – Кристина Букша (Испания)

Сюзан Ламменс (Нидерланды) – Эшлин Крюгер (США)

Кэти Волынец (США) – [Q] Джоанна Гарланд (Китайский Тайбэй)

[Q] Солана Сиерра (Аргентина) – [32] Юлия Путинцева (Казахстан)

[17] Дарья Касаткина (Австралия) – Катержина Синякова (Чехия)

[WC] Леолия Жанжан (Франция) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Маккартни Кесслер (США)

Наоми Осака (Япония) – [10] Паула Бадоса (Испания)

[14] Каролина Мухова (Чехия) – Алиша Паркс (США)

[WC] Эльза Жакмо (Франция) – Мария Саккари (Греция)

Элина Аванесян (Армения) – Ангелина Калинина (Украина)

[WC] Лоис Буассон (Франция) – [24] Элизе Мертенс (Бельгия)

Магдалена Френх (Польша) – Онс Жабер (Тунис)

[Q] Оксана Селехметьева (-) – Маркета Вондроушова (Чехия)

[Q] Мария Лурдес Карле (Аргентина) – Энн Ли (США)

Анка Тодони (Румыния) – [3] Джессика Пегула (США)

Самые интересные матчи первого раунда:

Солана Сиерра – Юлия Путинцева

Солана хороший прогрессирующий игрок, уверенно прошла квалификацию и должна дать бой проблемной Путинцевой.

Наоми Осака – Паула Бадоса

По вывеске центральный матч первого раунда. Оправдает ли он ожидания, во многом зависит от физического состояния испанской теннисистки.

Магдалена Френх – Онс Жабер

Дискуссионно, но может получиться интересный матч. Достаточно сложно оценить форму Магдалены, быстро она попадала по сетке на топов, которым в итоге проигрывала.

Ранний вылет сеяных:

Элизе Мертенс (будет играть против домашней Буассон. Лоис обнадеживающий игрок на грунте с хорошими результатами на ITF и WTA 125 и выглядит способной для большего. Ожидания от нее были еще в прошлом году, но тогда досадная травма помешала ее участию здесь и сезону в целом. Бельгийка конечно очень сложная для нее оппонентка, но шансы есть)

Магдалена Френх (сомнительная форма и Онс Жабер на старте)

Темные лошадки:

Большая (1/4+) – Мария Саккари (Мария может проходить Мухову, которая пропускала грунтовый сезон, и продвинуться до Пегулы и с ней побороться)

Малая (выход в 3+ раунд) Лоис Буассон

Оксана Селехметьева (неизвестно в каком состоянии Маркета Вондроушова, и дальнейшие соперницы также проблемные)

Ангелина Калинина (стартует против Аванесян. Обе профильные игроки, примерно одного уровня, но бесформенные пока, по котировкам большим андердогом идет Ангелина, хотя кроме хороших выступлений на Ролан Гаррос в прошлые два года за соперницу из явного ничего не говорит. Вполне можно бороться за победу, и если пойдет игра даже попробовать побороться за третий круг).

Итог:

Четверть достаточно открыта особенно в нижней части где чешки после травм, сомнительная Жабер, несколько обнадеживающая Саккари и неуверенная по игре Пегула. В верхней части в Бадосу или Осаку можно поверить в отдельном матче, но на дистанции – нет. Поэтому прогнозирую что Мирра Андреева выиграет четверть у «Не Пегулы».



Четвертая четверть: [7] Мэдисон Кис (США) – [2] Коко Гауфф (США)

[7] Мэдисон Кис (США) – [Q] Дарья Сэвилл (Австралия)

[Q] Кароль Монне (Франция) – Кэти Бултер (Великобритания)

Янина Викмайер (Бельгия, SR) – Виктория Азаренко (-)

Варвара Грачева (Франция) – [31] София Кенин (США)

[23] Беатрис Аддад Мая (Бразилия) – Хейли Баптист (США)

[Q] Нао Хибино (Япония) – Моюка Учиджима (Япония)

[WC] Диан Парри (Франция) – Робин Монтгомери (США)

Джессика Боусас Манейро (Испания) – [9] Эмма Наварро (США)

[15] Барбора Крейчикова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия)

Вероника Кудерметова (-) – Виктория Томова (Болгария)

[LL] Тэйлор Таунсенд (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия)

Лучия Брондзетти (Италия) – [20] Екатерина Александрова (-)

[30] Анна Калинская (-) – Мари Боузкова (Чехия)

Сонэй Картэл (Великобритания) – Эрика Андреева (-)

[WC] Хлоя Паке (Франция) – [Q] Тереза Валентова (Чехия)

Оливия Гадецки (Австралия) – [2] Коко Гауфф (США)

Самые интересные матчи:

Варвара Грачева – София Кенин

При поддержке трибун Грачева может дать бой Софии.

Ранний вылет сеяных:

Анна Калинская (у россиянки как и у ее соперницы в стартовом матче Мари Боузковой могут быть проблемы)

Темные лошадки:

Большая (1/4+) – София Кенин (неплохая форма, хорошая история в Париже)

Малая (выход в 3+ раунд) – Элизабетта Коччаретто (не очень складывается этот сезон у итальянки, но есть надежда что на РГ как и прошлые годы получится сыграть хорошо)

Итог:

В верхней части сеяные не должны иметь до встреч между собой, в которых вижу равную борьбу в обеих парах. Снизу у Коко Гауфф без интриги все выглядит и в итоге она должна забирать эту четверть у «Не Кис»



Валерий Сербов для портала “Большой теннис Украины”



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