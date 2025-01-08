Чжэн Циньвэнь – Элине Свитолиной: “Хочу сказать, что ты очень стильная, и я даже не знала, что ты уже стала мамой”

Пятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обратилась к украинке Элине Свитолиной после их выставочного матча в Мельбурне



«Хочу сказать, что ты очень стильная, и я даже не знала, что ты уже стала мамой. Хочу поздравить тебя с твоим выдающимся карьерным путем. Я всегда восхищаюсь тем, что мамы возвращаются в спорт. Я знаю, как это непросто. Это действительно впечатляет!», – сказала Чжэн Циньвэнь в интервью на корте после матча.



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