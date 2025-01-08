Известный инсайдер опроверг слухи о возможном переезде нападающего Челси в один из топ-клубов Лиги 1

Руководство клуба не собирается отпускать своего футболиста

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Французский "Пари Сен-Жермен" не собирается подписывать звездного нападающего лондонского "Челси".

Как сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, пока нет никаких переговоров между "ПСЖ" и "Челси" по Кристоферу Нкунку. Известно, что руководство "синих" даже не получало ни одного запроса от парижан.

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Однако указывается, что 27-летний Нкунку может покинуть команду, если он будет недоволен своим игровым временем. В таком случае "Челси" будет готов отпустить своего игрока. За французским нападающим и его ситуацией в клубе следят несколько европейских топ-клубов.

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Также Романо сообщил, что "ПСЖ" будет искать других футболистов на эту позицию. Вероятно, что в клубе будут рассматривать доступные варианты на трансферном рынке после того, как Луис Энрике согласился отпустить Рандаля Коло Муани в зимнее трансферное окно.

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