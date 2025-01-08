Шоу для Уайлдера. Американский боксер узнал имя следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 КО) анонсировал свое возвращение на ринг – проведет бой в апреле.

Накануне стало известно, что американец встретится со своим соотечественником Стефеном Шоу (20–2, 15 КО). Поединок организует стриминговая платформа BLK Prime. Точная дата боя будет сообщена позже.

Официально о противостоянии Уайлдера и Шоу объявят в субботу, 11 января – экс-чемпион проведет пресс-конференцию вместе со своим менеджером Шелли Финкелем.

Стефен Шоу в последнем поединке нокаутировал в первом раунде опытного американского ветерана Джейсона Бергмана (27–22–2, 18 КО). Деонтей Уайлдер в последний раз появлялся на ринге 1 июня прошлого года – сенсационно уступил китайцу Чжану Чжилею (27–2–1, 22 КО) нокаутом в пятом раунде.

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