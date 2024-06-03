Будет ли титул Усика на кону? Джошуа ведет переговоры о бое в сентябре

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что уже начал переговоры по поводу поединка Даниэля Дюбуа против Энтони Джошуа. Бой должен состояться 21 сентября на Уэмбли.

«Дюбуа в поединке против Хрговича показал все, что должен был показать. Начались переговоры с командой Джошуа. Надеюсь, бой двух британцев пройдет на Уэмбли», – сказал Уоррен.

Дюбуа завоевал статус временного чемпиона супертяжелого веса по версии IBF, а основной титул остается у Александра Усика.

IBF в ближайшее время должна принять решение, сохранить ли украинцу титул до реванша с Тайсоном Фьюри или сделать пояс вакантным для боя Дюбуа – Джошуа.

Дюбуа прошел Хрговича, а теперь хочет сделать то же самое с Джошуа

sport.ua