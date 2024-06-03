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Баскетбол

Завірусилося в мережі: Кевіна Дюрента помітили на вечірці у нічному клубі

Завірусилося в мережі: Кевіна Дюрента помітили на вечірці у нічному клубі

Лідера «Фінікса» Кевіна Дюрента помітили на вечірці у нічному клубі. Зірковий форвард відпрацьовував кидкові рухи.

Вже готується до нового сезону НБА 😂

Фото: Los Angeles Times

ua.tribuna.com

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