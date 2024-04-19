40 очок Байнума і «темношкірий президент». Як «КБ» та «Мавпи» зіграли один з найепічніших матчів сезону

19 квітня у стінах столичного ПС «Венето» розпочнеться бронзова серія плей-оф Суперліги. Цьогоріч за нагороди третьої сили чемпіонату поборються колективи «Черкаських Мавп» та «Київ-Баскета».

Наприкінці попереднього року саме ці команди провели один з найепічніших матчів сезону Суперліги. 18 грудня вони зіграли зустріч, що завершилася з рахунком 89:73 на користь господарів. Перемога киян – у першу чергу, здобуток американця Брентлі Байнума, який набрав у тому матчі 40 очок і оновив рекорд сезону Суперліги (щоправда менше ніж за добу Андрій Агафонов набрав 41).

На післяматчевій пресконференції бігмен «Черкаських Мавп» влаштував справжню феєрію, емоційно прокоментував ключеві події зустрічі:

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У поточному чемпіонаті «бджоли» тричі грали з географічними сусідами з Черкас. Столичний клуб програв лише одного разу – 2:1.

Фото/відео: ФБУ

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