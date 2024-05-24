Сивий чоловік став учасником вуличної бійки в Одесі. Невже це найкращий центровий баскетбольної Суперліги?

Одеськими телеграм-каналами шириться відео, на якому високий сивий чоловік став учасником бійки на вулиці міста. Інший учасник конфлікту лежав на пішохідній дорозі в закривавленій майці і боровся з габаритним опонентом.

Увесь час між ними відбувався гучний діалог, подробиці якого, втім, розчути складно:

Паблік XYDESSA LIVE з понад 190 тисячами підписників, що виклав відео, причину конфлікту описав наступним чином:

«На Тираспольській водії не поділили дорогу і вирішили набити один одному *****ники».

Сивий чоловік з відео підозріло схожий на найкращого центрового Суперліги-2023/24 Андрія Агафонова. У крайньому сезоні ЧУ він захищав кольори «Черкаських Мавп», а у кампанії-2022/23 брав бронзу чемпіонату з одеською «Біпою».

Фото/відео: ФБУ / xydessa

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