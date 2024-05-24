Промоутер Джошуа высказался о словах Фьюри, что Усик выиграл из-за войны

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Вечером 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) по очкам победил британца Тайсона Фьюри (34–0–1, 24 КО).

После завершения поединка Фьюри заявил, что судьи отдали победу Усику из-за войны в Украине.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал такое поведение Тайсона:

«Я чувствую, что иногда мы торговцы смеха и есть люди, которые хотят, чтобы кто-нибудь проиграл.

Я, должно быть, становлюсь мягким на старость. Я никогда особенно хорошо не ладил с Тайсоном Фьюри и это была бы отличная возможность наскочить на него. Мы привлекли этих бойцов, чтобы продвигать бой. Фьюри иногда говорит какие-то глупости, но он персонаж.

Работа Тайсона состоит в том, чтобы говорить это, он артист, и мы используем его слова, чтобы продать это, но после поражения мы используем это против него.

Когда тебя побеждают – все, что было в прошлом, упоминается и возвращается против тебя», – сказал Хирн.

sport.ua