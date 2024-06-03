Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

1 июня 2024 года на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде состоялся мегафайт.

На ринг вышли боксеры супертяжелого веса: Деонтей Уайлдер (43–3–1, 42 KO) и Чжан Чжилей (26–2–1, 21 KO).

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Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен досрочно, уже в 5-м раунде. Китаец Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера и обезвредил Бронзового бомбардировщика.

Менеджер Уайлдера Шелли Финкель рассказал, в каком состоянии сейчас находится его клиент.

«Деонтей в порядке, он сейчас отдыхает. Он был очень эмоциональным после поражения, ведь мы не ожидали такого развития событий. Что могу сказать о бое? Могу лишь похвалить Деонтея, но Чжилей был лучше.

Завершение карьеры? Это решение Деонтея. Я с ним 15 лет и не хочу, чтобы он оставил все свое здоровье на ринге», – рассказал Финкель.

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