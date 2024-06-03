Макдэвид повторил достижение Лемье в Кубке Стэнли

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» — 2:1.

В составе «Ойлерз» форвард Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, у 27-летнего канадца 10 (3+7) очков в серии со «Старз». Макдэвид в шестой раз набрал 10+ очков за серию и сравнялся по этому показателю с Марио Лемье. Больше таких серий за всю историю лиги провели Уэйн Гретцки (21), Марк Мессье (8) и Денис Савар (7).

На счету Макдэвида 31 (5+26) очко в 18 матчах плей-офф.

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