Джек Дуэн: Я проработал на симуляторе 9 часов подряд

Итоги уик-энда в Монако, практически домашнего этапа сезона для Alpine F1, были неоднозначными, но нелепый инцидент между гонщиками команды на первом круге отошёл на второй план, поскольку Пьеру Гасли всё-таки удалось финишировать в призовой десятке.

Разумеется, он молодец, но был ещё один гонщик Alpine, который внёс важный вклад в этот результат, и заводская команда концерна Renault посвятила ему отдельный пресс-релиз.

Речь о её резервисте Джеке Дуэне, который приложил огромные усилия, работая на симуляторе и вместе с инженерами команды занимаясь поиском оптимальных настроек для A524. Как подчёркивает команда, это помогло прибавить сначала на третьей тренировке, а затем и в квалификации.

Поскольку Джек живёт в Монако, то в четверг и утром в пятницу он был на трассе, затем вылетел в Великобританию, и в Энстоуне провёл много часов за рулём симулятора.

«Я буду работать на симуляторе в дни всех европейских этапов, – рассказал Дуэн. – Первый такой этап в этом году был в Имоле, и я начал с того, что постарался восстановить все необходимые ощущения. Но в Монако ситуация была совершенно иной, несколько непривычной, прежде всего потому, что вместе со всей ночной сменой в Энстоуне мы трудились в ночь с пятницы на субботу.

В полдень в пятницу я вылетел из Ниццы в Хитроу, добрался до Энстоуна в 14.50, а в 16.00 началась наша сессия, и мы работали, пока не выполнили всё, что было необходимо сделать. Вероятно, я проработал на симуляторе 9 часов подряд, делая 10-минутные перерывы – за это время мы прервались раза три. Хотя обычно сессия длится пару часов».

Пятничные тренировки на городской трассе в княжестве складывались для команды непросто, Эстебан Окон и Пьер Гасли оказались на 18-й и 20-й строчках протокола первой сессии, а во второй поднялись чуть выше – были 14-м и 17-м.

В начале многочасовой сессии на симуляторе Дуэн работал с теми же настройками, что применялись в пятницу в Монако, затем вместе с инженерами начал экспериментировать и искать альтернативные варианты. При этом инженерная бригада в Энстоуне была в постоянном контакте с гоночной бригадой, находившейся на трассе.

По мнению Джека, эта работа по поиску оптимальных настроек имела важное значение, поскольку команда полностью доверяла его мнению: «Они должны мне доверять, это очень важно. Благодаря этому удаётся принимать решения о том, какие подходы работают, какие – нет. Приятно, что мне действительно доверяют, а то, что я советую, даёт результаты. Моя сессия на симуляторе продолжалась примерно до 2 ночи, а в три часа меня отвезли назад в Хитроу. В 6 утра я вылетел назад в Ниццу, а в 10 утра уже был на трассе и участвовал в совещании.



После 180 кругов по Монако сложно не валиться от усталости, и по пути назад я ни о чём другом не мог думать. Впрочем, если честно, я себя не так уж неважно чувствовал, но мечтал о том, чтобы нормально выспаться».

Настройки, найденные Дуэном вместе с инженерами в Энстоуне, команда смогла опробовать на третьей тренировке, и результаты стали сразу заметны: в той сессии Пьер показал 11-е время, и появилась надежда, что скорость машины Alpine позволит пройти в финал квалификации.

Так и получилось, и в итоге Гасли стартовал с 10-й позиции, Эстебан Окон – с 11-й.

«Джек отлично потрудился на симуляторе, – отметил Пьер. – Но когда приехал на трассу, глаза у него просто слипались. Но я ему сказал, что его работа была очень полезной, а некоторые из направлений, им подсказанных, я и сам хотел попробовать на своей машине. Он просто подтвердил мои ощущения».



Призовой балл, полученный Пьером за 10-е место в гонке, стал ещё одним доказательством эффективности усилий Джека Дуэна.

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