В Haas рассказали, что ждут от Бермана в этом сезоне

Оливера Бермана называют в числе кандидатов на место в Haas в 2025 году. По словам руководителя Айо Комацу, при оценке Бермана в команде будут учитывать не столько результаты в Формуле 2, сколько продуктивность работы молодого гонщика в пятничных тренировках, которые ему предстоит провести по ходу сезона.

«Конечно, Берман должен показывать результаты в Формуле 2, но когда мы работаем непосредственно с ним, то должны понимать его сильные и слабые стороны, причину, почему происходят те или иные вещи, – рассказал Комацу на встрече с прессой в Майами. – Поэтому я большее значение будут придавать нашей работе с ним, тому, как он работает за рулём нашей машины. Но, очевидно, что он должен добиться результатов в Формуле 2.

Пока много вопросов остаётся открытыми. Нам предстоит провести с Олли шесть пятничных тренировок, и первая состоится уже в Имоле. Мы с нетерпением хотим увидеть, как мы можем помочь ему стать лучше, и насколько хорошо мы сработаемся вместе.

Важнее всего оценить, понимает ли гонщик, какие цели стоят перед ним в тренировке, и сможет ли он выполнить стоящие перед ним задачи. Если гонщика интересует только то, чтобы выехать на трассу и показать всему миру, насколько он быстр, то это не совсем зрелый подход.

Но Олли не такой. В прошлом году в тренировках в Мехико и в Абу-Даби он показал, что у него есть скорость, он понимает большую картину и может вносить положительный вклад в команду. И в этом году я хочу видеть продолжение всего этого.

Кроме того, если у него возникнут технические проблемы, из-за которых он потеряет половину времени сессии, то как он на это отреагирует? Мне интересно посмотреть, как Берман будет справляться с такого рода неприятностями».

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