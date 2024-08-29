В Ferrari подготовили новинки специально для Монцы

В прошлые годы гонку в Монце называли самой дорогостоящей в Формуле 1 – для уникальной трассы команды готовили уникальные решения, которые не работали больше нигде. В календаре нет других этапов, где нужна столь низкая прижимная сила.

Потом от этой практики отказались – слишком дорого, а после появления ограничений бюджета работа на один уникальный этап для всех просто потеряла смысл. Для всех, кроме Ferrari.

Руководитель команды Фредерик Вассёр подтвердил: Ferrari привезет новый аэродинамический обвес, созданный специально для Монцы – его ключевые элементы будет сложно использовать где-то ещё, но болельщики Ferrari по всему миру мечтают увидеть успех своей команды на её домашней трассе.

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