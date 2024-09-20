Хюлкенберг: В квалификации всё зависит от исполнения

В Haas F1 без проблем отработали пятничные тренировки, а завтра рассчитывают прибавить…

Нико Хюлкенберг (10-й): «Утром всё выглядело не лучшим образом, но я не успел поработать на шинах Soft, так что во второй сессии картина была более репрезентативной. На самом деле, грань довольно тонкая – результаты в средней группе команд очень плотные.

Вечером, когда температура снизилась, машина стала слушаться лучше и у нас появилась хорошая основа для прогресса по ходу уик-энда.

В квалификации всё зависит от исполнения, от того, насколько чисто вы сможете проехать круг. Если мы справимся идеально, то можем выйти в финал».

Кевин Магнуссен (13-й): «Во второй тренировке машина выглядела лучше, что настраивает на оптимизм. Первая сессия прошла днём при жаркой погоде, во второй температура упала и условия соответствовали тем, что ждут нас в квалификации и гонке.

На длинных сериях кругов всё прошло нормально, так что посмотрим. Результаты очень плотные, отыграв две-три десятых мы окажемся в районе шестого места, поэтому важно выжать из машины всё. С другой стороны, серьёзно рисковать здесь непросто – стены слишком близко. Нужно относиться к этому уик-энду как к любому другому и всё сделать верно».

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