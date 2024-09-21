Валенсия – Жирона. Анонс и прогноз матча Ла Лиги на 21.09.2024

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Команда Цыганкова приедет в гости к текущему аутсайдеру первенства
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Испании, шестой тур
21 сентября, 19:30. "Месталья" (Валенсия)
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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Содержание
В прошлом сезоне обе команды боролись за еврокубки. На старте текущего розыгрыша чемпионата ситуация несколько иная. "Валенсия" сейчас идет последней в турнирной таблице, в то же время "Жирона" занимает 11 место. Сегодня шанс улучшить свои позиции.
Новости Валенсии
Одно набранное очко за пять туров – звучит, не правда ли? И точно этот голос отрицательный. Единственный зачетный пункт был набран против "Вильярреала" в домашнем матче. "Желтая субмарина" идет в первой четверке, но "лос чес" смогли сыграть с ними вничью. Не в последнюю очередь из-за красной карточки в составе "Вильярреала".
С одной стороны, не все так плохо, как кажется. По крайней мере, эпизодически. Против "Барселоны" "Валенсия" вела в счете (потом проиграла), с "Сельтой" также первой забила (и пропустила три). Но провалы как раз не “эпизодические”. Против "Атлетика" и "Атлетико" гостевые матчи были проиграны насухо в атаке. Не только голов не забили, а моменты создали на целых 0,21 xG (ожидаемые голы) за 180 минут. Да и с тем же "Вильяррелом" – как и с "Барсой" и "Сельтой" – "лос чес" не удержали свое преимущество в счете. Команда психологически – как и физически в турнирной таблице – в полной яме.
Кадры хозяев
Рафа Мир до сих пор находится под дисквалификацией от клуба. Также отсутствует целый ряд игроков из-за травм: Диакаби, Гая, Дуро, Доменек. Возможно, не сыграет Перес. Снова некого будет выпустить на острие атаки и придется играть далеко не основному Дани Гомесу.
Новости Жироны
В отличие от “Валенсии”, каталонцы не отдыхали на этой неделе. У них был невероятный опыт: исторический дебют в Лиге чемпионов. За 90 минут в Париже против ПСЖ они нанесли всего три удара и большую часть времени провели в обороне. Почти удержали эту нулевую ничью, но на 90-й минуте все ушло Гассанигее под хвост. В прямом смысле этого слова: голкипер пропустил между ног после прострела Мендеша. Неприятное, но достаточно логичное завершение такого матча.
И это было второе поражение подряд, ведь в прошлом туре "Жирона" уступила "Барселоне" 1:4. "Благурана" сейчас явно на высшем уровне, чем разобранные подопечные Мичела. Кроме этого было поражение "Атлетико" 0:3. Пока против высших по уровню команд “Жирона” не может собрать силы. Но всего за пять туров набрала семь очков и пока идет на 11 месте. Вполне логично, учитывая летние потери. Но все еще можно наверстать.
Кадры гостей
В лазарете находятся двое футболистов. Однако они только приближены к первой команде: в прошлом сезоне провели по несколько матчей. А в нынешней кампании еще не играли. Поэтому "Жирона" подходит к поединку без особых потерь.
Последние пять матчей Валенсии и Жироны
Последние пять встреч хозяев
Последние пять встреч хозяев
Последние пять личных встреч хозяев
19.05.24. Валенсия – Жирона 1:3 (Ла Лига)
02.12.23. Жирона – Валенсия 2:1 (Ла Лига)
05.02.23. Жирона – Валенсия 1:0 (Ла Лига)
14.08.22. Валенсия – Жирона 1:0 (Ла Лига)
10.03.19. Жирона – Валенсия 2:3 (Ла Лига)
Турнирная таблица чемпионата Испании# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
"Барселона"
5 5 0 0 17-4 15 2
"Атлетико"
5 3 2 0 9-2 11 3
"Реал"
5 3 2 0 9-2 11 4
"Вильярреал"
5 3 2 0 11-8 11 5
"Атлетик"
6 3 1 2 8-6 10 6
"Сельта"
5 3 0 2 13-10 9 7
"Бетис"
5 2 2 1 5-4 8 8
"Мальорка"
6 2 2 2 4-4 8 9
"Райо Вальекано"
5 2 1 2 7-6 7 10
"Алавес"
5 2 1 2 7-6 7 11
"Жирона"
5 2 1 2 8-8 7 12
"Эспаньол"
5 2 1 2 5-5 7 13
"Осасуна"
5 2 1 2 6-10 7 14
"Севилья"
5 1 2 2 4-6 5 15
"Леганес"
6 1 2 3 3-7 5 16
"Реал Сосьедад"
6 1 1 4 3-7 4 17
"Вальядолид"
5 1 1 3 2-13 4 18
"Хетафе"
5 0 3 2 2-4 3 19
"Лас-Пальмас"
5 0 2 3 6-10 2 20
"Валенсия"
5 0 1 4 3-10 1
Ставки и коэффициенты на матч Валенсия – Жирона
2.94 3.40 2.55 Узнать больше
2.94 3.31 2.55 Узнать больше
Прогноз матча Валенсия – Жирона от UA-Football
На команды, которые находятся в определенном кризисе, интересно смотреть нейтральному болельщику. Особенно если это касается проблем в обороне. Однако у “Валенсии” есть еще и они в атаке, при чем очень большие. Поэтому предпочтение сегодня следует отдать Цыганкову и компании. Прогноз: Победа "Жироны".