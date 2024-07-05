Беллингем в игре, Демирал – на дисквалификации, а тен Хаг продлил контракт с Манчестер Юнайтед. Главные новости за 4 июля

Самые интересные новости за 4 июля, которые вы могли пропустить

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"Заря" подписала защитника Габриэля Эскинью

Еще одним новичком "Зари" в летнее межсезонье стал австрийский защитник Габриэль Эскинья. Об этом сообщает официальный сайт луганчан. Детали контракта неизвестны. 20-летний Габриэль играет на позиции центрального защитника. Выступал в австрийском клубе "Калсдорф" (20 матчей), хорватских "Славен Белупо" (всего – 29 матчей, 1 гол) и "Зрински" Осиеко 1664 (19 поединков).

Джуд Беллингем оштрафован, но не дисквалифицирован

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем не получит дисквалификацию за неприличный жест на чемпионате Европы-2024. Как сообщает Bild, звезда "Реала" будет оштрафован на пятизначную сумму, но при этом он поможет Англии в четвертьфинальном поединке турнира со Швейцарией. Напомним, что Беллингем во время поединка 1/8 финала Евро против Словакии показал неприличный жест, помахав рукой в области паха. Как оказалось, дисквалификации ему все же удалось избежать.

УЕФА дисквалифицировала Демирала на два поединка

Мерих Демирал, игрок сборной Турции, дисквалифицирован на два матча из-за его празднования гола в поединке 1/8 финала Евро-2024 против Австрии. Жест, который показал игрок, является одним из символов турецкой ультранационалистической военизированной группировки "Серые волки". Немецкие власти также считают, что это движение основывается на националистической, антисемитской и расистской правоэкстремистской идеологии. Теперь если он и сможет сыграть еще на этом чемпионате Европы, то лишь в случае, если сборная Турции выйдет в финал. Вскоре у них четвертьфинальный матч против сборной Нидерландов.

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с тен Хагом

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" объявила о продлении контракта с главным тренером команды Эриком тен Хагом. Срок нового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Напомним, что тен Хаг возглавляет "МЮ" с 2022 года. По итогам прошлого сезона манкунианцы финишировали на восьмом месте в АПЛ и завоевали Кубок Англии.

"Арсенал" выкупил у "Брентфорда" Давида Райю

"Арсенал" активировал опцию выкупа голкипера Давида Райи из "Брентфорда". 28-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "канонирами". Давид присоединился к "Брентфорду" в 2019 году, игрок за "Арсенал" выступал в сезоне 2023/24 на правах аренды. Вратарь за "канониров" провел 41 матч, в которых пропустил 31 мяч; 20 матчей сыграл на ноль.

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