Віктор Вембаньяма показав кросівки, в яких проведе літо 2024 року

Найкращий новачок НБА сезону 2023/24 та гравець «Сан-Антоніо» Віктор Вембаньяма виклав в Інстаграм рекламу кросівок від Nike та підписав його «Моє взуття на це літо 👀🏀🔋».

Фото: Інстаграм Віктора Вембаньями

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