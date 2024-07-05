Віктор Вембаньяма показав кросівки, в яких проведе літо 2024 року

Найкращий новачок НБА сезону 2023/24 та гравець «Сан-Антоніо» Віктор Вембаньяма виклав в Інстаграм рекламу кросівок від Nike та підписав його «Моє взуття на це літо 👀🏀🔋».
Фото: Інстаграм Віктора Вембаньями
Найкращий новачок НБА сезону 2023/24 та гравець «Сан-Антоніо» Віктор Вембаньяма виклав в Інстаграм рекламу кросівок від Nike та підписав його «Моє взуття на це літо 👀🏀🔋».
Фото: Інстаграм Віктора Вембаньями
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