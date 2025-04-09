НБА. Лос-Анджелес Лейкерс без Лэня уступили Оклахома-Сити Тандер

Бостон в овертайме дожал Нью-Йорк, Финикс потерпел разгромное поражение от Голден Стэйт

В ночь на 9 апреля состоялись десять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс потерпели фиаско в игре против Оклахома-Сити Тандер — 120:136. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь участия в матче не принимал.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерз — Вашингтон Уизардз — 104:98 (21:35, 27:13, 24:25, 32:25)

Кливленд Кавальерс — Чикаго Буллз — 135:113 (25:24, 43:24, 30:37, 37:28)

Орландо Мэджик — Атланта Хокс — 119:112 (30:31, 36:26, 26:27, 27:28)

Шарлотт Хорнетс — Мемфис Гриззлис — 100:124 (18:33, 26:30, 30:34, 26:27)

Бруклин Нетс — Нью-Орлеан Пеликанс — 119:114 (26:24, 28:29, 43:26, 22:35)

Нью-Йорк Никс — Бостон Селтикс — 117:119 ОТ (30:27, 28:25, 20:31, 29:24, 10:12)

Милуоки Бакс — Миннесота Тимбервулвз — 110:103 (23:28, 22:28, 25:34, 40:13)

Оклахома-Сити Тандер — Лос-Анджелес Лейкерс — 136:120 (43:43, 37:29, 17:26, 39:22)

Финикс Санз — Голден Стэйт Уорриорз — 96:133 (24:37, 19:32, 18:26, 34:38)

Лос-Анджелес Клипперс — Сан-Антонио Сперс — 122:117 (28:26, 26:26, 37:26, 31:29)

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