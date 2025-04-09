Фредерик Вести сядет за руль Mercedes в Бахрейне

Резервный пилот Mercedes Фредерик Вести сядет за руль на предстоящем Гран При Бахрейна. В первой тренировке датчанин заменит Джорджа Расселла. Для Вести это будет первое из двух запланированных на сезон участий в тренировках в рамках официального гоночного уик-энда.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Гонка в Японии стала примером того, как всё могло бы быть. Мы продемонстрировали хороший темп в тренировках, но не смогли реализовать его в квалификации, что снизило наши шансы на хороший результат в воскресенье.

В Сузуке сложно обгонять, поэтому в гонке с одним пит-стопом возможности отыграть позиции были ограничены. Но в прошедшем уик-энде были и позитивные моменты. Машина вновь продемонстрировала потенциал, и если бы мы действовали более чисто, то могли бы подняться на подиум.

В Бахрейне мы оценим достигнутый прогресс в работе с машиной этого года. На трассе повышенная нагрузка на задние шины из-за абразивного асфальта и высокой температуры. Кроме того, в прошлом году на трассах подобного типа у нас возникали проблемы.

В этот уик-энд свой вклад в нашу работу внесёт резервный гонщик Фредерик Вести. В первой сессии свободных заездов он сядет за руль машины Джорджа, проведя первую из двух обязательных в сезоне тренировок новичков.

Благодаря работе на симуляторе Фредерик проехал большую дистанцию на W16, чем любой другой из наших гонщиков. Он играет важную роль в Брэкли, помогая в развитии машины. Для него это будет ещё одна отличная возможность, но на этот раз на реальной трассе».

Фредерик Вести: «Я с нетерпением жду возможности впервые сесть за руль W16 в первой тренировке в Бахрейне. Я рад возможности применить свои навыки, полученные на симуляторе, на реальной трассе. Я благодарен Mercedes за эту возможность.

В начале года я поставил перед собой цель максимально использовать каждый шанс за рулём машины Формулы 1 2025 года, и я надеюсь добиться этого в Бахрейне. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь команде, Джорджу и Кими подготовиться к оставшимся сессиям уик-энда».

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