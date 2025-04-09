НХЛ. Оттава вышла в плей-офф, Вашингтон выиграл дивизион, победа Монреаля

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Оттава проиграла свой матч регулярного сезона НХЛ, однако результаты соперников позволили Сенаторз гарантировать себе выход в плей-офф. Оттава сыграет в матчах на вылет впервые с 2017 года.

Важную победу одержал Монреаль, который обыграл Детройт и близок к плей-офф. Команда идет на второй wild-card позиции, опережая Рейнджеров Нью-Йорка на восемь очков.

Среди других результатов отметим победу Флориды над Торонто, а также Вашингтон, который на лед не выходил, но выиграл Столичный дивизион и близок к победе в конференции.

На Западе очки потеряли Даллас и Вегас, которые продолжают борьбу за лидерство в конференции и Тихоокеанском дивизионе соответственно.

Регулярный сезон НХЛ

Баффало – Каролина 3:0

Монреаль – Детройт 4:1

Флорида – Торонто 3:1

Нью-Джерси – Бостон 2:7

Коламбус – Оттава 5:2

Питтсбург – Чикаго 5:0

Нэшвилл – Нью-Йорк Айлендерс 7:6 в овертайме

Даллас – Ванкувер 5:6 в овертайме

Юта – Сиэттл 7:1

Колорадо – Вегас 3:2 по буллитам

sport.ua