Connect with us
Футбол

Ковач перед игрой с Барсой: Мы немного аутсайдеры, но приехали побеждать

Ковач перед игрой с Барсой: Мы немного аутсайдеры, но приехали побеждать

    • Главный тренер "Боруссии Д" Нико Ковач ответил на вопросы журналистов накануне первого матча четвертьфинала ЛЧ против "Барселоны".

    "Я думаю, что "Барса“ завтра фаворит, но "Дортмунд" играл в финале прошлого сезона. Здесь все возможно. Мы немного аутсайдеры, но это не обязательно играет в пользу "Барселоны".

    Мы знаем о качестве их нападающих, и нам придется хорошо защищаться. Мы хотим воспользоваться их слабыми сторонами и приехали сюда, чтобы попытаться выиграть игру", – сказал специалист.

    Добавим, что первый поединок между командами состоится 9 апреля, а ответный матч запланирован на 15 апреля.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis