Риккардо: Эти два уик-энда – самые важные в сезоне

В интервью RacingNews365 Даниэль Риккардо говорил о важности двух предстоящих Гран При для продолжения карьеры…

Даниэль Риккардо: «Я хорошо понимаю, что эти два уик-энда, вероятно, самые важные в сезоне. Если вы подойдете к перерыву с хорошим настроением, это может помочь, но кто знает, позволит ли мне это остаться в Формуле 1.

Даже если я пока не в восторге от своего сезона, я не могу оглядываться назад. Это уже позади. Мне нужно показать себя в двух предстоящих гонках, именно на это сейчас направлена вся моя энергия. Впрочем, это касается не только меня и Серхио, есть и другие гонщики, не вполне уверенные в своём будущем. Добиться успеха мечтает каждый, кто выступает в Формуле 1, но у некоторых ставки чуть выше».

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