Усик после реванша с Фьюри может уйти в ММА или в бои на голых кулаках

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), рассказал, какой вектор развития своей карьеры может выбрать украинский боксер после реванша с британцем Тайсоном Фьюри.

«Он доказал, что лучший в этом поколении, и как только он отправит Тайсона Фьюри на пенсию, он рассмотрит свои варианты. Может быть, снова спустится в весе или, может быть, у него будет выбор – боксерский ринг, клетка ММА или бои на голых кулаках BKFC Конора Макгрегора.

Можете ли вы представить себе, как Усик и Джон Джонс бьются, чтобы доказать, что они крутейшие люди на планете? А может быть, это будет третий бой с Энтони Джошуа в клетке ММА. Возможно, это будет Джейк Пол в тяжелом весе, хотя Усику придется драться с ним, заложив одну руку за спину, чтобы все было честно», – сказал Лапин.

Ранее сообщалось, что реванш Усик – Фьюри может состояться раньше.

sport.ua