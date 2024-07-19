Бостад. Надаль победил Норри на пути в четвертьфинал, совершив камбэк во втором сете

Рафаэль Надаль одержал вторую победу на турнире ATP 250 в Швеции

Бостад, Швеция • 15-21 июля • грунт • €651,865

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, WC) – Кэмерон Норри (Великобритания, 5) 6:4, 6:4

Рафаэль Надаль шестой раз сыграл против Кэмерона Норри и одержал пятую победу. Испанский теннисист уступал 1:4 во втором сете поединка, после чего выиграл пять геймов подряд. Надаль записал на свой счет пять эйсов, проиграл один гейм на своей подаче и сделал три брейка.

За место в полуфинале турнира в Швеции Рафаэль Надаль сыграет против четвертого сеяного Мариано Навоне из Аргентины. В этом году испанец один раз доходил до четвертьфинала – в Брисбене, где он играл на своем первом турнире после возвращения в Тур.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua