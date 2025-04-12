Марта Костюк: “Выступать под нашим флагом, просто быть на корте и играть за Украину – это для меня всегда самая большая честь”

Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала свою победу над Катажиной Кавой в первом матче противостояния Украина – Польша в квалификации Кубка Билли Джин Кинг



“Замечательные ощущения. Представлять мою страну, выступать под нашим флагом, просто быть на корте и играть за Украину – это для меня всегда самая большая честь”, – поделилась своими эмоциями после победы украинская теннисистка.

“Менять покрытие всегда непросто, поэтому я очень-очень довольна своим выступлением сегодня. Сейчас пойду переоденусь и буду болеть за Элину”, – добавила Марта, которая провела первый матч в сезоне на грунте.

Также Костюк ответила на вопрос о том, нравится ли ей играть в Польше.

“Я думаю, что Польша с начала войны является одним из самых больших друзей Украины, и я очень за это благодарна. У меня также польская команда. Извините, что я также забрала ваших тренеров (смеется). Я много тренируюсь в Варшаве, это не так далеко отсюда, поэтому мне очень удобно играть здесь”, – сказала украинка.



btu.org.ua