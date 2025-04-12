Рейнджерс поиздевался в дерби над Айлендерс в матче НХЛ

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В матче регулярного чемпионата НХЛ состоялось дерби команд из Нью-Йорка. «Рейнджерс» переиграл «Айлендерс» со счетом 9:2.

«Рейнджеры» повторили результат «Питсбург Пингвинз» в сезоне 2024/25, забросив 9 шайб в одном матче.

Лишь в четвертый раз за 30 лет «Рейнджерс» забросил такое количество шайб.

За команду из Нью-Йорка аж 10 игроков набрали больше, чем 1 очко за игру. Это первый подобный случай с 2023 года, когда «Коламбус Блю Джекетс» отметился таким же достижением.

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sport.ua