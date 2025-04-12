Сайнс: Ощущения не те, что были на предсезонных тестах

Похоже, Карлос Сайнс постепенно адаптируется к машине Williams, и хотя позади только пятничные тренировки в Бахрейне, по их итогам он оказался чуть быстрее своего напарника, Алекса Элбона. И это при том, что Карлос работал на трассе только во второй сессии, поскольку в первой его машину пилотировал Люк Браунинг.

Карлос Сайнс (10-й): «Я провёл только одну сессию, но, по-моему, мы очень быстро набрали скорость и неплохо провели короткую серию кругов, но на длинной у нас возникли некоторые сложности, связанные с балансом машины и с работой резины. Но вечером мы будем анализировать итоги пятницы и постараемся со всем разобраться.

Главный вывод, который можно сделать после сегодняшнего дня: из-за деградации резины ощущения от пилотирования на этой трассе совершенно не такие, какие были на предсезонных тестах. Приходится ко многому адаптироваться, чтобы завтра быть в хорошей форме».

Алекс Элбон (11-й): «Полагаю, в условиях жары мы не столь конкурентоспособны по сравнению с зимними тестами на этой же самой трассе – возможно, мы немного откатились назад. Но отчасти мы предвидели, что в этот уик-энд у нас будут сложности.

Интересно, что проблемы с балансом у нас проявляются только на этой трассе, и теперь надо понять, как добиться улучшений. Я уверен, что это нам по силам, ведь на самом деле наша машина намного эффективнее.

Прежде всего мы должны обратить внимание на скорость на медленных участках трассы. Если с этим разберёмся, сразу поедем быстрее. Думаю, у нас будет возможность побороться за выход в финал завтрашней квалификации. Но надо признать, что машины Racing Bulls вновь очень быстры, да и Haas, похоже, способны на хорошую скорость.

Мы понимаем, что результаты будут очень плотными, но радует, что машина производит хорошее впечатление и позволит бороться за довольно высокие позиции».

Люк Браунинг (13-й в первой сессии): «Впечатления прекрасные! Хотя, конечно, после тренировки в Формуле 2 сесть за руль машины Формулы 1 было непростой задачей. Впрочем, пересаживаться назад было ещё сложнее!

Думаю, мы неплохо потрудились в первой сессии, мне всё очень понравилось, и, конечно, я благодарен команде за предоставленную возможность. Это была только моя вторая тренировка в Формуле 1, но также на прошлой неделе я поработал на тестах в Монце. Здорово, что мне удалось так быстро применить тот опыт на официальной тренировке в дни гоночного уик-энда.

Я допустил пару ошибок, пару раз заблокировал тормоза, но это естественно, а в целом всё прошлом неплохо, и я уже в предвкушении следующего раза, когда у меня вновь будет возможность сесть за руль этой машины».

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