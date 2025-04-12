Тайсон Фьюри дал важное обещание

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри пообещал своим болельщикам провести «сухой апрель» и не употреблять в этом месяце алкогольных напитков.

«Я делаю сухой апрель. Не то чтобы я сильно сейчас пил. Бывает, что выпиваю пиво время от времени. Собираюсь устроить сухой апрель, кто присоединится ко мне? Дайте мне знать», – сказал бывший чемпион мира в супертяжелом весе.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua